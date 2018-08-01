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Мужчина погиб после падения с небоскреба в «Москва‑Сити»
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Мужчина погиб после падения с небоскреба в «Москва‑Сити» 

РИАМО 4 часа назад
Фото: РИАМО
Столичные следователи проводят проверку по факту смерти мужчины в результате падения с небоскреба в деловом центре «Москва-Сити», сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.
«По предварительным данным, на территории делового центра «Москва-Сити» прохожие обнаружили тело неизвестного мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Следователи устанавливают причины произошедшего, а также личность потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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