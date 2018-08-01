Полиция ФРГ задержала подозреваемого в поджоге двух бездомных в Берлине

БЕРЛИН, 1 августа. / ТАСС /. Полиция Германии задержала 47-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге двух бездомных в Берлине. Об этом сообщили в среду в правоохранительных органах ФРГ.

Задержание прошло во вторник в столичном районе Кёпеник. Мужчина подозревается в попытке убийства.

Инцидент произошел поздно вечером 22 июля на станции городской электрички «Шеневайде». Злоумышленник облил горючей жидкостью и поджог бездомных, после чего скрылся с места происшествия. Двое мужчин без постоянного места жительства в возрасте 47 и 62 лет были доставлены в больницу с ожогами, один из них уже покинул ее, состояние другого остается крайне тяжелым. Случайные прохожие тогда принесли огнетушители из ближайшего ларька и погасили пламя.

Аналогичное ЧП произошло на Рождество в 2016 году. Тогда четверо подростков также подожгли бездомного на одной из станций метро в столичном районе Нойкельн.