Квартирный вопрос стоил вологодской пенсионерке жизни

43-летний вологжанин зарезал мать. Женщина просила сына с сожительницей съехать из ее квартиры.

Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в ночь на 2 апреля этого года в квартире на Воркутинской. 78-летняя женщина проживала с сыном и его возлюбленной. Когда в очередной раз пенсионерка потребовала сына покинуть ее жилплощадь, нетрезвый мужчина разозлился и зарезал мать.

С места происшествия он скрылся. Тело погибшей следователи нашли в комнате, но позднее эксперты установили, что погибла она на кухне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Своей вины полностью он так и не признал. По его словам, пожилая мать сама наткнулась на нож. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.