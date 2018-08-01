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Квартирный вопрос стоил вологодской пенсионерке жизни
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Квартирный вопрос стоил вологодской пенсионерке жизни 

Вологда.рф 4 часа назад
Фото: Вологда.рф
43-летний вологжанин зарезал мать. Женщина просила сына с сожительницей съехать из ее квартиры.
Как сообщает областной следственный комитет, трагедия произошла в ночь на 2 апреля этого года в квартире на Воркутинской. 78-летняя женщина проживала с сыном и его возлюбленной. Когда в очередной раз пенсионерка потребовала сына покинуть ее жилплощадь, нетрезвый мужчина разозлился и зарезал мать.
С места происшествия он скрылся. Тело погибшей следователи нашли в комнате, но позднее эксперты установили, что погибла она на кухне. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Своей вины полностью он так и не признал. По его словам, пожилая мать сама наткнулась на нож. Расследование завершено, материалы дела направлены в суд.
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