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В Ливнах мужчина заколол возлюбленную ее подарком
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В Ливнах мужчина заколол возлюбленную ее подарком 

РИА 57 4 часа назад
Фото: РИА 57
В минувший понедельник, 27 июля, в доме №5 по улице Поликарпова в Ливнах произошло убийство. О произошедшем полиции рассказал 40-летний мужчина, который зарезал возлюбленную.
По его словам, причиной для ссоры стала ревность. Он нанес женщине несколько ножевых ранений. Орудие преступления за несколько лет до этих трагических событий подарила ему сама жертва.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу, он дал признательные показания, сообщили журналистам «Принт-ТВ» в следственном комитете.
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