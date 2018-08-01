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В Анапе турист подозревается в убийстве сотрудника кафе
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В Анапе турист подозревается в убийстве сотрудника кафе 

Новая Кубань 4 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 1 августа — Новая Кубань. Преступление было совершено вечером 31 июля в поселке Витязево.
По версии следствия, в тот день 36-летний турист находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и сотрудником одного из местных кафе возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов по телу оппонента. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали очевидцы.
Погибший оказался 43-летним гражданином Армении. Известно, что ранее мужчине не были знакомы.
В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
— В настоящее время проводится весь комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Завтра следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
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