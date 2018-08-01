В Анапе турист подозревается в убийстве сотрудника кафе

Краснодар . 1 августа — Новая Кубань. Преступление было совершено вечером 31 июля в поселке Витязево.

По версии следствия, в тот день 36-летний турист находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ним и сотрудником одного из местных кафе возник конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов по телу оппонента. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия. Злоумышленника задержали очевидцы.

Погибший оказался 43-летним гражданином Армении . Известно, что ранее мужчине не были знакомы.

В отношении 36-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».