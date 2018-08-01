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СК начал проверку после гибели рабочего в результате падения в коллектор на юго-востоке Москвы
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СК начал проверку после гибели рабочего в результате падения в коллектор на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Следствие проводит проверку обстоятельств гибели рабочего в коллекторе на юго-востоке столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Юлия Иванова.
«В канализационном коллекторе, расположенном вблизи одного из жилых домов на ул. Авиаконструктора Миля, было обнаружено тело мужчины 1960 г. рождения. Другой рабочий доставлен в больницу. По данному факту следственными органами ГСУ СК РФ по Москве проводится доследственная проверка», — сказал собеседник агентства.
Для установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее источник Агентства «Москва» сообщал, что два человека провалились в канализационный люк в районе д. 4 на ул. Авиаконструктора Миля. В результате один из них скончался, другой получил травмы.
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