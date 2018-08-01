В Анапе мужчину обвиняют в убийстве ножом работника, жарившего мясо в кафе 

Уголовное дело возбудили против 36-летнего отдыхающего.
По данным следствия, вечером 30 июля 2018 года, в поселке Витязево обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения подошел к работнику кафе, который жарил мясо. В процессе разговора между ними возник конфликт. Разозлившись, отдыхающий взял нож и нанес множественные удары 46-летнему жителю Армении. В результате ранений тот скончался на месте. Злоумышленника задержали очевидцы.
«В настоящее время проводится весь комплекс следственных мероприятий. Установливаются все обстоятельства произошедшего. Задержанного собираются заключить под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Расследование уголовного дела продолжается.
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