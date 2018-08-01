Тюменец из-за личной неприязни убил собутыльника и поджог квартиру 

Следственным отделом по Ленинскому административному округу города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование в отношении ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), и умышленном повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Инцидент произошел 1-го апреля текущего года, в Тюмени в одной из квартир 38-го дома по улице Парфенова компания из троих мужчин распивала спиртные напитки. В ходе застолья между хозяином квартиры и обвиняемым произошла ссора, на почве неприязненных отношений. Обвиняемый избил хозяина квартиры, в результате чего последний скончался от полученных травм. В завершении обвиняемый поджог квартиру и скрылся с места преступления.
В рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, кроме того следователем проведен ряд следственных и процессуальных действий, в том числе необходимые судебные экспертизы, которые подтвердили причастность обвиняемого к совершению убийства.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по наиболее тяжкой из предъявленных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Фото СУ СК РФ по Тюменской области.