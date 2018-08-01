Ещё
Тюменец из-за личной неприязни убил собутыльника и поджог квартиру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тюменец из-за личной неприязни убил собутыльника и поджог квартиру 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
Следственным отделом по Ленинскому административному округу города Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование в отношении ранее неоднократно судимого 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), и умышленном повреждении чужого имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Инцидент произошел 1-го апреля текущего года, в Тюмени в одной из квартир 38-го дома по улице Парфенова компания из троих мужчин распивала спиртные напитки. В ходе застолья между хозяином квартиры и обвиняемым произошла ссора, на почве неприязненных отношений. Обвиняемый избил хозяина квартиры, в результате чего последний скончался от полученных травм. В завершении обвиняемый поджог квартиру и скрылся с места преступления.
В рамках расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал вину в совершенном преступлении, кроме того следователем проведен ряд следственных и процессуальных действий, в том числе необходимые судебные экспертизы, которые подтвердили причастность обвиняемого к совершению убийства.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу. Максимальная санкция по наиболее тяжкой из предъявленных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тюменской области.
Фото СУ СК РФ по Тюменской области.
Уральский меридиан: последние новости
На Ямале в отношении Павла Крюкова возбудили новое уголовное дело В Кургане сосед-рецидивист ограбил и пытал соседа в сарае В Югре разбойник попытался скрыться от правосудия в одних брюках
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью289
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов159
Борисову избил известный российский певец26
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей54
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье186
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение