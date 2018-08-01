Тайная комната: владимирские тюремщики пытали зеков

СИЗО города Владимира найдена комната для пыток, в которой в прошлом году заключенный убил тюремщика. Комната была обнаружена в результате проверки, запущенной после скандала в ярославской колонии. Нарушения выявила комиссия, призванная проверить каждый территориальный орган ФСИН на предмет случаев насилия за прошедший год. Вследствие проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц».

Во Владимирской области на сотрудников ФСИН возбудили уголовное дело: их подозревают в превышении должностных полномочий. В местном СИЗО № 1 прокурорами была обнаружена пыточная комната, где задержанных и заключенных регулярно били и истязали.

«Судом установлено, что долгое время в одной из камер СИЗО № 1 по указанию руководства учреждения незаконно содержались осужденные, где с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие», — говорится в сообщении прокуратуры Владимирской области.

Сотрудники надзорного ведомства выявили случая применения насилия после того, как Ленинский районный суд Владимира вынес приговор мужчине 1990 года рождения по статье «убийство». Как выяснилось, причиной того, что он пошел на это преступление, стало насилие со стороны сотрудников СИЗО, где он находился.

В 2017 году мужчину поместили в одну из камер, связали, а затем жестоко избивали.

Когда его начали развязывать, он внезапно вооружился ручкой и лезвием одноразового станка, затем нанес сотруднику ФСИН удары по шее и голове, а после задушил его простыней.

Тюремщик скончался.

После выяснения обстоятельств дела в СИЗО была проведена проверка. В сообщении также отмечается, что прокуроры нашли подтверждение факту, что сотрудники ФСИН злоупотребляли своими полномочиями и совершали преступления против арестантов. Предположительно, в этом замешаны шесть сотрудников УФСИН по региону и двое осужденных. Материалы проверки переданы в СУ СКР по региону.

«По результатам их рассмотрения 30.07.2018 возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц)», — подытожили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, из-за скандала с пытками в Ярославле было принято решение создать комиссию по проверке случаев насилия за прошедший год в каждом территориальном органе ФСИН. Комиссии также проконтролируют организацию служебной деятельности в помещениях камерного типа, штрафных изоляторах, единых помещениях камерного типа и строгих условиях содержания (ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, СУС).

В результате проверок 24 июля стало известно еще об одном инциденте — следователи возбудили уголовное дело ввиду смерти заключенного в исправительной колонии №6 в Брянске

Согласно заявлению Следственного комитета России, сотрудника колонии подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий.

Надсмотрщику, согласно части 3 статьи 286 УК РФ, по которой возбуждено уголовное дело, грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, 22 июля 2018 года около 20:20 один из сотрудников колонии применил насилие к осужденному, используя при этом специальные средства. Надсмотрщик перевязал лицо мужчины тканью, в результате чего тот скончался от асфиксии.

Обстоятельства смерти выяснились в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемого в убийстве уже задержали правоохранители— в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 20 июля СМИ опубликовали записанное с помощью видеорегистратора видео пытки, которое якобы было снято в июне 2017 года сотрудником ФСИН. По информации правозащитников, все происходило в ФКУ ИК-1 ФСИН по Ярославской области . Предположительно, надсмотрщики решили наказать заключенного за неуважительное отношение к одному из работников исправительного учреждения. Ранее прокуратурой и СК уже проводилась проверка по этому инциденту, однако действия сотрудников колонии были признаны правомерными.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам состава преступления п. «а» ч. 3 ст. 286 УК «О превышении должностных полномочий с применением насилия». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В результате инцидента семнадцать сотрудников колонии в Ярославле, которые предположительно принимали участие в жестоком избиении осужденного, были отстранены от работы, а восемь из них заключены под стражу. Замдиректора ФСИН Валерий Максименко принес свои извинения Евгениею Макарову — заключенному, которого избивали на видео.

По словам Максименко, ему стыдно за своих бывших сотрудников, которые его избивали.