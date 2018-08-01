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СМИ сообщили о похищении и допросе россиян в ЦАР перед убийством
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СМИ сообщили о похищении и допросе россиян в ЦАР перед убийством 

Rambler News Service 4 часа назад
Перед тем, как в Центральноафриканской Республике (ЦАР) были убиты трое россиян, их похитили и допросили, сообщает местное издание Palmarescentrafrique со ссылкой на источники.
По данным издания, к нападению на россиян причастны повстанцы группировки «Селека», которая контролирует окрестности города Декоа, который находился на дороге, по которой ехали россияне.
Издание также отмечает, что россияне ехали без сопровождения, но имели при себе пресс-карты.
Ранее МИД России сообщил о гибели журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко в ЦАР. По данному факту СКР возбудил уголовное дело.
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