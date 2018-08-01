Вербовщиков ИГ* поймали в Калининграде

В Калининграде ФСБ задержала девять вербовщиков ИГ*

Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали девять человек, занимавшихся вербовкой в регионе в интересах запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*", сообщила пресс-служба ведомства.

"В ходе спецоперации задержаны девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности международной террористической организации "Исламское государство*" и проводивших на территории Калининградской области вербовочную работу в интересах эмиссаров указанного террористического сообщества", — говорится в сообщении.

Оперативники установили, что члены группы вели идеологическую обработку жителей региона, распространяли запрещенную литературу среди сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера. В результате деятельности задержанных двое граждан РФ выехали в Сирию для участия в боях на стороне террористов ИГ*.

Отмечается, что в ходе обысков по адресам проживания членов преступной группы изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1 и унифицированный запал к ней, 168 патронов различного калибра, а также ноутбуки, средства мобильной связи, банковские карты и религиозная литература.

В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела. Остальных проверяют на предмет причастности к террористической деятельности, добавили в ведомстве.