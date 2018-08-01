Ещё
Вербовщиков ИГ* поймали в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининграде ФСБ задержала девять вербовщиков ИГ* 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Сотрудники управления ФСБ по Калининградской области задержали девять человек, занимавшихся вербовкой в регионе в интересах запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство*", сообщила пресс-служба ведомства.
"В ходе спецоперации задержаны девять членов законспирированной ячейки радикалов, причастных к деятельности международной террористической организации "Исламское государство*" и проводивших на территории Калининградской области вербовочную работу в интересах эмиссаров указанного террористического сообщества", — говорится в сообщении.
Оперативники установили, что члены группы вели идеологическую обработку жителей региона, распространяли запрещенную литературу среди сторонников и склоняли их к преступлениям террористического характера. В результате деятельности задержанных двое граждан РФ выехали в Сирию для участия в боях на стороне террористов ИГ*.
Отмечается, что в ходе обысков по адресам проживания членов преступной группы изъяты восемь единиц огнестрельного и травматического оружия, одна граната Ф-1 и унифицированный запал к ней, 168 патронов различного калибра, а также ноутбуки, средства мобильной связи, банковские карты и религиозная литература.
В отношении четверых задержанных возбуждены уголовные дела. Остальных проверяют на предмет причастности к террористической деятельности, добавили в ведомстве.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью285
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов158
Борисову избил известный российский певец25
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей54
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье184
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение