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Пенсионер совратил восьмилетнюю подругу своей внучки
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Пенсионер совратил восьмилетнюю подругу своей внучки 

360tv.ru 5 часов назад
Пожилого жителя Волосовского района Ленобласти подозревают в совращении восьмилетней школьницы. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Жительница деревни Медниково обратилась в полицию с заявлением, что 68-летний мужчина совратил ее малолетнюю дочь. Правоохранительные органы задержали подозреваемого. В ходе допроса стало известно, что ученица третьего класса пришла в гости к подруге, внучке задержанного пенсионера. Пожилой мужчина признался в том, что совершил насильственные действия сексуального характера в отношении восьмилетней школьницы.
Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. В ходе расследования сотрудники полиции намереваются выяснить причастность пенсионера к совершению аналогичных преступлений.
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