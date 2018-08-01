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В Марксе полиция задержала предполагаемых убийц оленя и сибирской косули
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В Марксе полиция задержала предполагаемых убийц оленя и сибирской косули 

Свободные новости 23 минуты назад
Фото: Свободные новости
В Марксе Саратовской области на одной из улиц города сотрудники уголовного розыска и ГИБДД задержали подозреваемых в незаконной охоте. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2121 с 57-летним водителем и 37-летним пассажиром. В багажнике машины полицейские обнаружили две туши животных. Позднее в ходе расследования, на одном из волжских островов были обнаружены и изъяты в качестве доказательств шкуры оленя и самки сибирской косули.
Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит штраф в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей, либо от трех до пяти лет лишения свободы.
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