В Марксе полиция задержала предполагаемых убийц оленя и сибирской косули

Правоохранители остановили автомобиль ВАЗ-2121 с 57-летним водителем и 37-летним пассажиром. В багажнике машины полицейские обнаружили две туши животных. Позднее в ходе расследования, на одном из волжских островов были обнаружены и изъяты в качестве доказательств шкуры оленя и самки сибирской косули.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемым грозит штраф в размере от пятисот тысяч до миллиона рублей, либо от трех до пяти лет лишения свободы.