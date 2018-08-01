Ещё
Организатору бойни на фестивале «Торнадо» в Миассе грозит 8 лет колонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Организатору бойни на фестивале «Торнадо» в Миассе грозит 8 лет колонии 

АиФ 5 часов назад
Фото: АиФ
Государственный обвинитель попросил суд приговорить южноуральского бизнесмена Александра Гиря к восьми годам колонии за организацию массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Гирь является последним фигурантом уголовного дела о бойни на фестивале «Торнадо», который проходил в 2010 году в Миассе. Судебное разбирательство идёт уже год. В среду, 1 августа, прошли прения сторон. Бизнесмена также обвиняют в возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определённой социальной группе (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Помимо тюремного заключёния прокуратура настаивает на компенсации пострадавшим причинённого морального вреда на общую сумму более 3 млн рублей.
«Сторона защиты попросила недельный перерыв для подготовки своего выступления. Подсудимый также заявил о желании выступить в прениях сторон. Следующее заседание состоится 7 августа», — уточнили в надзорном ведомстве.
Напомним, по данным следствия, в августе 2010 года Александр Гирь вместе с четырьмя уже осуждёнными соучастниками организовал массовые беспорядки на рок-фестивале. Гостей избивали битами и металлическими прутьями, также злоумышленники использовали травматические пистолеты. В результате пострадали более 30 молодых людей. Причиной стал конфликт между любителями рок-музыки и владельцем точки питания.
Ранее Челябинским облсудом были осуждены 12 участников и четыре организатора данных беспорядков. Им назначено наказание от 3,6 до 6 лет лишения свободы. Александр Гирь долгое время скрывался от силовиков. Его задержали лишь в 2016 году в Москве при попытке покинуть страну. Бизнесмен настаивает на своей невиновности.
АиФ: последние новости
Задержана руководитель управления Пенсионного фонда по Магнитогорску В Челябинске взяты под стражу два сотрудника Росреестра Бывший директор Златмаша и депутат ЗСО арестован в Москве
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью315
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов161
Борисову избил известный российский певец27
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей65
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье188
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение