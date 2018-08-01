Организатору бойни на фестивале «Торнадо» в Миассе грозит 8 лет колонии

Государственный обвинитель попросил суд приговорить южноуральского бизнесмена Александра Гиря к восьми годам колонии за организацию массовых беспорядков на рок-фестивале «Торнадо», сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе региональной прокуратуры

Гирь является последним фигурантом уголовного дела о бойни на фестивале «Торнадо», который проходил в 2010 году в Миассе . Судебное разбирательство идёт уже год. В среду, 1 августа, прошли прения сторон. Бизнесмена также обвиняют в возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определённой социальной группе (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). Помимо тюремного заключёния прокуратура настаивает на компенсации пострадавшим причинённого морального вреда на общую сумму более 3 млн рублей.

«Сторона защиты попросила недельный перерыв для подготовки своего выступления. Подсудимый также заявил о желании выступить в прениях сторон. Следующее заседание состоится 7 августа», — уточнили в надзорном ведомстве.

Напомним, по данным следствия, в августе 2010 года Александр Гирь вместе с четырьмя уже осуждёнными соучастниками организовал массовые беспорядки на рок-фестивале. Гостей избивали битами и металлическими прутьями, также злоумышленники использовали травматические пистолеты. В результате пострадали более 30 молодых людей. Причиной стал конфликт между любителями рок-музыки и владельцем точки питания.