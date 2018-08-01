Ещё
Обвинение просит восемь лет для организатора массовой драки в Миассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обвинение просит восемь лет для организатора массовой драки в Миассе 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 1 авг — РИА Новости. Гособвинитель просит суд назначить 8 лет колонии общего режима Александру Гирю, обвиняемому в организации массовой драки на рок-фестивале «Торнадо» в городе Миассе Челябинской области в 2010 году, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
Гирь обвиняется в «организации массовых беспорядков» и «возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе». По данным прокуратуры, в августе 2010 года Гирь с другими лицами организовал массовые беспорядки на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе, в ходе которых пострадали более 30 человек.
Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем — с другой, поясняет прокуратура. Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты, пострадавшим причинен вред здоровью различной степени тяжести.
"В среду на судебном заседании в Челябинском облсуде сторона обвинения закончила выступать в прениях сторон по уголовному делу в отношении Гиря… Гособвинитель просила суд признать Гиря виновным по всем составам преступлений, предложенных следствием, и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Кроме того, прокурор поддержала требование потерпевших о компенсации Гирем причиненного им морального вреда на общую сумму более 3 миллионов рублей, уточняется в сообщении.
Защита попросила недельный перерыв для подготовки своего выступления, подсудимый также заявил о своем желании выступить в прениях сторон, добавляет надзорное ведомство. Следующее заседание состоится 7 августа в 10.00 (08.00 мск).
Прокуратура напомнила, что в 2012-2014 годах Челябинским областным судом осуждены 12 участников и четыре организатора беспорядков. Уголовное дело в отношении Гиря было выделено в отдельное производство и приостановлено в связи с тем, что он скрывался от органов предварительного следствия. В июне 2016 года расследование по уголовному делу было возобновлено в связи с задержанием Гиря в аэропорту «Шереметьево» в Москве.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью315
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов161
Борисову избил известный российский певец27
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей65
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье188
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:30
Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
02:28
Порошенко потребовал от России денег
Украина В мире
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
04:43
Кадыров жестко выступил после убийства журналистов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение