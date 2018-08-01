Обвинение просит восемь лет для организатора массовой драки в Миассе

Гирь обвиняется в «организации массовых беспорядков» и «возбуждении ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе». По данным прокуратуры, в августе 2010 года Гирь с другими лицами организовал массовые беспорядки на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе, в ходе которых пострадали более 30 человек.

Причиной послужил возникший накануне конфликт между любителями рок-музыки с одной стороны и владельцем точки питания Назаряном и Гирем — с другой, поясняет прокуратура . Гостей фестиваля избивали битами, металлическими прутьями, использовали травматические пистолеты, пострадавшим причинен вред здоровью различной степени тяжести.

"В среду на судебном заседании в Челябинском облсуде сторона обвинения закончила выступать в прениях сторон по уголовному делу в отношении Гиря… Гособвинитель просила суд признать Гиря виновным по всем составам преступлений, предложенных следствием, и назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор поддержала требование потерпевших о компенсации Гирем причиненного им морального вреда на общую сумму более 3 миллионов рублей, уточняется в сообщении.

Защита попросила недельный перерыв для подготовки своего выступления, подсудимый также заявил о своем желании выступить в прениях сторон, добавляет надзорное ведомство. Следующее заседание состоится 7 августа в 10.00 (08.00 мск).