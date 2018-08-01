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В Петербурге задержаны липовые сотрудники миграционной службы
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В Петербурге задержаны липовые сотрудники миграционной службы 

Ivyborg.ru 24 минуты назад
В Санкт-Петербурге задержали двух злоумышленников, которые предлагали оформить документы на временное проживание.
По предварительным данным, группа лиц представлялась сотрудниками ФМС и за деньги предлагали оформить документ на временное проживание. Сообщается что таким путем, они завладели деньгами трех человек. Сумма ущерба составила 85 тыс. рублей.
Полиция задержала двух участников этой группы. Одному из них 24 года, второму 41. Известно что один из них уроженец республики Казахстан, второй — москвич. Оба безработные. Подозреваемых задержали в Петербурге и Саратове. У одного из задержанных было обнаружен документ, которых внешне схож со служебным удостоверением. Уголовное дело возбуждено по факту мошенничества. Расследование продолжается.
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