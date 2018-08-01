В Петербурге задержаны липовые сотрудники миграционной службы

Санкт-Петербурге задержали двух злоумышленников, которые предлагали оформить документы на временное проживание.

По предварительным данным, группа лиц представлялась сотрудниками ФМС и за деньги предлагали оформить документ на временное проживание. Сообщается что таким путем, они завладели деньгами трех человек. Сумма ущерба составила 85 тыс. рублей.