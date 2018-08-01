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Житель Кузбасса получил срок за избиение сына
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Житель Кузбасса получил три года условно за «воспитание» сына побоями 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Суд в Кемеровской области приговорил к трем годам тюрьмы условно 43-летнего жителя одного из сел Промышленновского района за систематические истязания собственного несовершеннолетнего сына, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным ведомства, с сентября 2017 года по май 2018-го отец наносил побои ребёнку, как правило, ремнем, в последний раз ударил кулаком. Следствию мужчина заявил, что таким образом воспитывает сына, чтобы он вырос нормальным человеком. По его словам, на мальчика периодически жаловались в школе, что он хулиганил и плохо себя вел, разговоры на него не действовали. В итоге мужчина разработал "систему наказания", чтобы сын после избиения понял, как себя нужно вести.
"Собранные следственными органами СК РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Мужчина признан виновным по статье "истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев", — говорится в сообщении.
Следователи изучили личность мужчины и выяснили, что ранее он привлекался к уголовной и административной ответственности, злоупотребляет спиртным, в пьяном состоянии совершал преступления. Жена и мать его детей в апреле 2018 года скончалась, после чего он один их воспитывал, отмечает ведомство.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", — уточнили в следственном управлении.
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