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В смерти журналиста Грачева не нашли криминала
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В СК сообщили об отсутствии криминала в смерти журналиста Грачёва 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Смерть журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачёва, по предварительным данным, не связана с криминалом. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на представителя регионального СУ СК России.
«Видимых телесных повреждений на теле нет. Предварительно, смерть журналиста не носит криминального характера», — заявил он.
По словам представителя СК, тело журналиста обнаружили в лесополосе в Кстовском районе. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.
Ранее сообщалось, что полиция подтвердила смерть Грачёва.
Журналист пропал во время командировки в Нижний Новгород. По факту его исчезновения СК возбудил уголовное дело.
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