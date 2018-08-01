В смерти журналиста Грачева не нашли криминала

В СК сообщили об отсутствии криминала в смерти журналиста Грачёва

«Видимых телесных повреждений на теле нет. Предварительно, смерть журналиста не носит криминального характера», — заявил он.

По словам представителя СК, тело журналиста обнаружили в лесополосе в Кстовском районе. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что полиция подтвердила смерть Грачёва.

Журналист пропал во время командировки в Нижний Новгород. По факту его исчезновения СК возбудил уголовное дело.