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Во Владимире возбуждены дела на сотрудников УФСИН и осуждённых по подозрению в насилии в СИЗО
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Во Владимире возбуждены дела на сотрудников УФСИН и осуждённых по подозрению в насилии в СИЗО 

RT на русском 1 час назад
Во Владимирской области возбуждены уголовные дела о превышении полномочий и совершении насилия в областных учреждениях УФСИН. Об этом говорится на сайте прокуратуры.
Отмечается, что поводом для возбуждения дел стала проверка прокуратуры в отношении шести сотрудников регионального УФСИН и двоих заключённых.
«Возбуждены уголовные дела по ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий) и п. «а» ч.2 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц)», — говорится в сообщении.
В сообщении ведомства также уточняется, что на протяжении длительного времени в одной из камер СИЗО по указанию руководства учреждения незаконно содержались заключённые, «которые с целью склонения находящихся под стражей лиц к самооговору применяли в отношении последних физическое и психологическое насилие».
20 июля на сайте «Новой газеты» был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину в ярославской колонии №1.
Позднее было возбуждено уголовное дело по данному факту. Уже арестованы восемь подозреваемых.
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