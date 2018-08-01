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Жительница Арзамасского района подозревается в убийстве брата
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Жительница Арзамасского района подозревается в убийстве брата 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
40-летняя жительница Арзамасского района подозревается в убийстве 28-летнего брата, сообщили агентству Newsroom24 в пресс-службе Следственного управления СКР по Нижегородской области.
Преступление совершено 14 июля в р.п. Выезное. Женщина в ходе ссоры с родственником ударила его ножом в спину. Пострадавший госпитализирован, но 27 июля от полученного телесного повреждения мужчина скончался.
Сестра отрицает, что причастна к насильственной смерти брата. Она трудоустроена, к уголовной ответственности не привлекалась.
Выяснилось, что погибший нигде не работал, злоупотреблял спиртным, жил за счет сестры. Это было причиной частных конфликтов между родственниками.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что пенсионерка убила двоюродного брата из-за наследства в Шахунье.
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