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Задушили и бросили в коллектор: Нацгвардейца в Харьковской области убили сослуживцы
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Задушили и бросили в коллектор: Нацгвардейца в Харьковской области убили сослуживцы 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
«Полицейские Харьковской области задержали двух военнослужащих, убивших своего коллегу по службе. Они сознались в содеянном», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 28-и 25-летнему злоумышленникам уже объявили о подозрении.
Следователи установили, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части.
«Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор», — отметили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщалось ранее, на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело 23-летнего военнослужащего с телесными повреждениями.
Убитым оказался уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в батальоне специального назначения, Константин Козаков.
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