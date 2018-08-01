Задушили и бросили в коллектор: Нацгвардейца в Харьковской области убили сослуживцы

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

«Полицейские Харьковской области задержали двух военнослужащих, убивших своего коллегу по службе. Они сознались в содеянном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 28-и 25-летнему злоумышленникам уже объявили о подозрении.

Следователи установили, что 25 июля около 23:00 между тремя военнослужащими произошел конфликт на территории воинской части.

«Во время выяснения отношений мужчины начали наносить 23-летнему парню удары руками и ногами в область головы и туловища. Когда сослуживец упал, злоумышленники задушили его и бросили тело в канализационный коллектор», — отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 «умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, на территории воинской части в городе Лозовая обнаружили тело 23-летнего военнослужащего с телесными повреждениями.

Убитым оказался уроженец Киевской области, который проходил службу по контракту в батальоне специального назначения, Константин Козаков.