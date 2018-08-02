Полиция в Шереметьево задержала пассажира рейса Рим-Москва за пьяный дебош в самолете

«В среду, 1 августа, в дежурную часть линейного управления МВД РФ в аэропорту Шереметьево поступила информация о том, что командир воздушного судна, прибывшего из Рима , просит прибыть на борт самолета сотрудников полиции в связи с нахождением на нем деструктивного пассажира. Прибывшие полицейские сняли с борта нарушителя — 37-летнего иностранного гражданина», — пояснили в ведомстве.

Нарушителя доставили в дежурную часть, где на него составили административный протокол о появлении в общественных местах в алкогольном опьянении.