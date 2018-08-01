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Молодой мужчина убил сожителя своей матери в Петрозаводске
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Молодой мужчина убил сожителя своей матери в Петрозаводске 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Петрозаводчанину грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Петрозаводска.
По версии следствия, в один из июльских дней молодой человек, будучи пьяным, поссорился у себя дома с сожителем своей матери. В порыве гнева он нанес противнику множественные удары металлической гантелей по голове. Пострадавший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет,
— сообщили в СК.
По материалам: ptzgovorit.ru
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