Ещё
Задержан участник драки на Вагоноремонтной улице, повлекшей смерть человека
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержан участник драки на Вагоноремонтной улице, повлекшей смерть человека 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Полицейские задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм мужчине на севере Москвы. Неравнодушные граждане обратились в полицию после обнаружения избитого человека на Вагоноремонтной улице. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства городских новостей «Москва».
«Оперативники прибыли на место и задержали безработного гражданина 1985 г. рождения, который во время распития спиртного палкой, руками и ногами избил своего знакомого — тоже безработного мужчину 1977 г. рождения. Потерпевшего доставили в больницу, где он через несколько часов умер», — утверждается в сообщении.
Задержание подтвердили в ГУ МВД России по Москве. (мю)
Управа района Дмитровский города Москвы: последние новости
Станции «ЦСКА» и «Петровский парк» Большого кольца метро могут открыть в феврале Последние недели лета читатели газеты «Дмитровец» проведут на работе – опрос Новое оборудование поступило в поликлинику на Лобненской
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье53
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал292
Лепс ударил Аллу Михееву378
Названа причина смерти Людмилы Глуховой5
Во владимирском СИЗО нашли пыточную камеру30
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение