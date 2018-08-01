Задержан участник драки на Вагоноремонтной улице, повлекшей смерть человека

Полицейские задержали подозреваемого в нанесении смертельных травм мужчине на севере Москвы . Неравнодушные граждане обратились в полицию после обнаружения избитого человека на Вагоноремонтной улице. Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства городских новостей «Москва»

«Оперативники прибыли на место и задержали безработного гражданина 1985 г. рождения, который во время распития спиртного палкой, руками и ногами избил своего знакомого — тоже безработного мужчину 1977 г. рождения. Потерпевшего доставили в больницу, где он через несколько часов умер», — утверждается в сообщении.