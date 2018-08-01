СК начал доследственную проверку по факту хулиганства на борту рейса Москва-Сочи

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте), сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, 1 августа 2018 года около 7 часов на борту самолета рейса Москва-Сочи мужчина своим поведением нарушал общественный порядок. В результате чего был снят с борта самолета. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — отметили в СК.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Название авиакомпании, на борту самолета которой произошел инцидент, не уточняется.