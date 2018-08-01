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СК начал доследственную проверку по факту хулиганства на борту рейса Москва-Сочи
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СК начал доследственную проверку по факту хулиганства на борту рейса Москва-Сочи 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: CC0 / StockSnap / На борту самолета
Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте), сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
«По предварительным данным, 1 августа 2018 года около 7 часов на борту самолета рейса Москва-Сочи мужчина своим поведением нарушал общественный порядок. В результате чего был снят с борта самолета. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — отметили в СК.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Название авиакомпании, на борту самолета которой произошел инцидент, не уточняется.
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