Тело пенсионерки две недели пролежало в квартире на юго-западе столицы

Пожилая женщина найдена мертвой в квартире в столичном районе Коньково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Вечером 31 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из квартиры на ул. Бутлерова неприятно пахнет.

«В жилище обнаружено тело 80-летней хозяйки квартиры с гнилостными изменениями. Пенсионерка была мертва около двух недель», — сказал источник.