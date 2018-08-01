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Тело пенсионерки две недели пролежало в квартире на юго-западе столицы
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Тело пенсионерки две недели пролежало в квартире на юго-западе столицы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Пожилая женщина найдена мертвой в квартире в столичном районе Коньково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 31 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из квартиры на ул. Бутлерова неприятно пахнет.
«В жилище обнаружено тело 80-летней хозяйки квартиры с гнилостными изменениями. Пенсионерка была мертва около двух недель», — сказал источник.
Останки доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.
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