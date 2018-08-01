Тело пенсионерки две недели пролежало в квартире на юго-западе столицы 

Пожилая женщина найдена мертвой в квартире в столичном районе Коньково. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Вечером 31 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что из квартиры на ул. Бутлерова неприятно пахнет.
«В жилище обнаружено тело 80-летней хозяйки квартиры с гнилостными изменениями. Пенсионерка была мертва около двух недель», — сказал источник.
Останки доставили в морг для установления причины смерти. Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства случившегося.