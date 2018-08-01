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В Березовском районе 15-летний подросток угнал семь автомобилей
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В Березовском районе 15-летний подросток угнал семь автомобилей 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В Березовском районе подростки угнали автомобиль. Инцидент произошел еще 22 июля. Об этом сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета.
В тот день два приятеля 15 и 17 лет находились в Сосновоборске. Там они взломали чужой ВАЗ 21053 и поехали кататься с компанией друзей. В Березовке их задержали сотрудники Госавтоинспекции.
Полицейские завели уголовное дело по статье «угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Сейчас 17-летний подросток находится под подпиской о невыезде.
«15-летний школьник задержан, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в связи с тем, что это преступление на его счету не первое. В органах полиции расследуется семь уголовных дел по аналогичным эпизодам», — сообщили следователи.
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