Житель Кемеровской области осужден за воспитание сына ремнем

Следственный комитет России сообщил, что за систематическое избиение сына 43-летнего жителя одного из сел Промышленновского района суд Кемеровской области приговорил к трем годам условно.

Как сообщает ведомство, мужчина признан виновным в «причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев».

С сентября 2017 года по май 2018 отец регулярно истязал своего несовершеннолетнего ребенка. Обычно мужчина «воспитывал» сына ремнем, но в последний раз дело дошло и до кулаков.

Как пояснил осужденный, из-за хулиганства и плохого поведения на ребенка часто жаловались в школе. Отец заявил, что слова не оказывали должного воздействия на мальчика, и поступал так с сыном, чтобы тот «вырос нормальным человеком».

Следствие установило, что осужденный злоупотребляет алкоголем и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. После смерти своей жены и матери детей в апреле 2018 года мужчина начал воспитывать их один.