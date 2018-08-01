Именинник из Будённовска зарезал гостя из-за желания покурить кальян

23 июля задержанный праздновал свой День рождения вместе с сожительницей и приятелем, приехавшим из Благодарного. После обильных возлияний мужчины поссорились из-за очерёдности раскуривания кальяна. Именинник взял нож и ударил им гостя. Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько часов. Подозреваемого задержали полицейские и поместили под арест на время следствия. Расследование продолжается.

Ранее в Будённовске задержали азартного рецидивиста. Мужчина ограбил водителя такси и потратил все деньги в букмекерской конторе.