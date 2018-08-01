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Именинник из Будённовска зарезал гостя из-за желания покурить кальян
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Именинник из Будённовска зарезал гостя из-за желания покурить кальян 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Житель Будённовска задержан по подозрению в убийстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе СУ СКР по СК.
23 июля задержанный праздновал свой День рождения вместе с сожительницей и приятелем, приехавшим из Благодарного. После обильных возлияний мужчины поссорились из-за очерёдности раскуривания кальяна. Именинник взял нож и ударил им гостя. Раненого мужчину доставили в больницу, где он скончался через несколько часов. Подозреваемого задержали полицейские и поместили под арест на время следствия. Расследование продолжается.
Ранее в Будённовске задержали азартного рецидивиста. Мужчина ограбил водителя такси и потратил все деньги в букмекерской конторе.
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