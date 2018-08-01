Партию синтетических наркотиков в особо крупном размере изъяли полицейские в Орловской области 

Орловчанку 1985 года рождения и ее знакомого 1988 года рождения оперативники задержали с поличным при оборудовании «закладки» для бесконтактного сбыта наркотических средств. По признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК Российской Федерации Следственной частью Следственного управления регионального УМВД возбуждено уголовное дело. У подозреваемых полицейские изъяли около 70 граммов синтетического наркотика.
Сотрудники УКОН установили, что подозреваемая гражданка снимает гараж в Железнодорожном районе города Орла. При обыске, проведенном в рамках уголовного дела, полицейские обнаружили в помещении порошкообразное и кристаллическое вещества общим весом более 800 граммов. Экспертиза, проведенная специалистами ЭКЦ регионального УМВД, показала, что изъятое является синтетическими наркотиками.
По признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.