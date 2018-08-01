Партию синтетических наркотиков в особо крупном размере изъяли полицейские в Орловской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости

В Белгородской области сотрудниками уголовного розыска задержан мужчина, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления

В Кемерове расследовано уголовное дело в отношении директора турагентства по обвинению в обмане клиентов