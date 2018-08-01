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СК: в Петербурге 26-летний мужчина убил своих родителей
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СК: в Петербурге 26-летний мужчина убил своих родителей 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Тела трех человек с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире одного из домов на улице Моисеенко в Санкт-Петербурге, сообщает следственное управление СК России по региону.
Тела мужчины 1956 года рождения, его супруги 1958 года рождения и их сына 1992 года рождения были обнаружены 31 июля. По версии следствия, мужчина «на почве длительных личных неприязненных отношений» убил свой родителей. Молодого человека нашли повешенным.
Сейчас следователи устанавливаю все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело.
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