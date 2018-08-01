СК: в Петербурге 26-летний мужчина убил своих родителей

Тела мужчины 1956 года рождения, его супруги 1958 года рождения и их сына 1992 года рождения были обнаружены 31 июля. По версии следствия, мужчина «на почве длительных личных неприязненных отношений» убил свой родителей. Молодого человека нашли повешенным.

Сейчас следователи устанавливаю все обстоятельства происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Возбуждено уголовное дело.