Ещё
В Астрахани бетонная плита с памятника упала на ребенка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Астрахани бетонная плита с памятника упала на ребенка 

РИА Новости 12 минут назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении замдиректора муниципального бюджетного учреждения города Астрахани «Зеленый город», из-за халатности которого, по данным правоохранителей, бетонная плита памятника в парке упала на ребенка, сообщает СУСК РФ по области.
По версии следствия, с декабря 2016 года по май 2018 года подозреваемый, зная, что памятник в парке культуры имени Ленина в Трусовском районе Астрахани находится в неудовлетворительном состоянии, не принял мер к его безопасному содержанию.
"Это привело к тому, что вечером 4 июня 2018 года бетонная плита памятника обрушилась на 2-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в информации.
Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
РИА Новости: последние новости
«Мама надеется, что ее дочь найдут». В Чебаркуле 15-летняя школьница утонула, катаясь на гидроскутере Красноярская прокуратура требует ужесточить наказание экс-главе РЭК Экологи из СФУ изучили красноярскую пыль
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Людмила Глухова18
Раскрыт секрет военных успехов России245
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал269
Лепс ударил Аллу Михееву371
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут93
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
01:02
Кит приплыл на Чукотку, чтобы почесать брюхо
Общество Наука
21:07
Пока вы спали: Тарифы ЖКХ рухнут
Политика
00:52
Лепс ударил Аллу Михееву
Шоу-бизнес
00:58
Тимати вынесли приговор за несанкционированный концерт
Шоу-бизнес
00:33
«Уже давно все забыли»: как закончилась история Рыбки
Общество Статьи
02:55
Раскрыт секрет военных успехов России
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение