В Астрахани бетонная плита с памятника упала на ребенка

По версии следствия, с декабря 2016 года по май 2018 года подозреваемый, зная, что памятник в парке культуры имени Ленина в Трусовском районе Астрахани находится в неудовлетворительном состоянии, не принял мер к его безопасному содержанию.

"Это привело к тому, что вечером 4 июня 2018 года бетонная плита памятника обрушилась на 2-летнюю девочку, причинив ей тяжкий вред здоровью", — говорится в информации.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.