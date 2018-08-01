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В Удмуртии нашли убийцу, но он уже умер
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В Удмуртии нашли убийцу, но он уже умер 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. В Завьялово следователи раскрыли преступление, которое было совершено в 1997 году. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК России по Удмуртской Республике.
20 лет назад в сентябре возле села Люлли нашли тело 21-летнего молодого человека.
«Незадолго до гибели в результате мошеннических действий и незаконного лишения свободы он был вынужден продать свою квартиру», — говорится в сообщении.
Только сейчас следователи вернулись к документам купли-продажи квартиры умершего. Выяснилось, что перед тем, как парня нашли мертвым, его похитил 35-летний мужчина. Он работал на тех злоумышленников, которые отобрали у потерпевшего квартиру.
Мужчина намеревался увезти свою жертву в дом и держать там. Однако в машине между ними произошел конфликт, и водитель нанес несколько ножевых ранений в шею похищенного. После он собачьим поводком задушил парня, выбросил тело на обочину и скрылся.
Через два года после этого 35-летний ижевчанин без вести пропал. В настоящее время он считается умершим.
«Родственники обвиняемого не согласились с прекращением уголовного дела в связи с его смертью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщила пресс-служба.
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