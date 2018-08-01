Пожилой курянин лишился денег из-за объявления о сдаче квартиры в аренду

Пожилой курянин лишился 35 тысяч рублей, доверившись мошенникам, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.

Пенсионер разместил на сайте объявление о сдаче своей квартиры в аренду. В скором времени мужчине позвонил якобы потенциальный клиент и предложил внести предоплату за съемное жилье. Мошенник заставил пенсионера прикрепить чужой номер телефона к своей банковской карте, после чего пожилой мужчина остался без сбережений. Аферист снял с его счета 35 тысяч рублей.

Полицейские завели уголовное дело и в настоящее время устанавливают личность мошенника.