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Пожилой курянин лишился денег из-за объявления о сдаче квартиры в аренду
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Пожилой курянин лишился денег из-за объявления о сдаче квартиры в аренду 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Пожилой курянин лишился 35 тысяч рублей, доверившись мошенникам, рассказали в пресс-службе УМВД по региону.
Пенсионер разместил на сайте объявление о сдаче своей квартиры в аренду. В скором времени мужчине позвонил якобы потенциальный клиент и предложил внести предоплату за съемное жилье. Мошенник заставил пенсионера прикрепить чужой номер телефона к своей банковской карте, после чего пожилой мужчина остался без сбережений. Аферист снял с его счета 35 тысяч рублей.
Полицейские завели уголовное дело и в настоящее время устанавливают личность мошенника.
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