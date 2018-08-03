В микрорайоне Недостоево 21-летний рязанец до смерти избил мужчину

По предварительным данным, вечером 29 июля рядом с одним из домов по улице Сельских Строителей компания мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент между 21-летним и 36-летним собутыльниками произошла ссора. Молодой человек избил своего знакомого. Пострадавший смог дойти до своей квартиры, где через некоторое время скончался от полученных травм.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемый в совершении преступления взят под стражу.