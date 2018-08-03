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В микрорайоне Недостоево 21-летний рязанец до смерти избил мужчину
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В микрорайоне Недостоево 21-летний рязанец до смерти избил мужчину 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Московским МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего рязанца, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, вечером 29 июля рядом с одним из домов по улице Сельских Строителей компания мужчин распивала алкоголь. В какой-то момент между 21-летним и 36-летним собутыльниками произошла ссора. Молодой человек избил своего знакомого. Пострадавший смог дойти до своей квартиры, где через некоторое время скончался от полученных травм.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Подозреваемый в совершении преступления взят под стражу.
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