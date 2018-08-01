«Питерская» узбечка спонсировала ИГ и попалась

В Петербурге задержали женщину за спонсирование ИГ

По данным издания, женщина была посредником в передаче денег. Она получала средства от сочувствующих ИГ мусульман, после чего переводила их на счета террористов. Всего с лета 2016 года по осень 2017 года задержанная перевела боевикам более 800 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что 31-летний житель Балашихи отправил боевикам ИГ более $4 тыс.