«Питерская» узбечка спонсировала ИГ и попалась

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В Петербурге задержали женщину за спонсирование ИГ 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге задержали 39-летнюю гражданку Узбекистана, более полутора лет переводившую деньги на счета террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает "Фонтанка.ру".
По данным издания, женщина была посредником в передаче денег. Она получала средства от сочувствующих ИГ мусульман, после чего переводила их на счета террористов. Всего с лета 2016 года по осень 2017 года задержанная перевела боевикам более 800 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что 31-летний житель Балашихи отправил боевикам ИГ более $4 тыс.
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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