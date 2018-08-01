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В Петербурге задержали иностранку, которая перевела террористам более 1 млн рублей
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В Петербурге задержали иностранку, которая перевела террористам более 1 млн рублей 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 августа. Сотрудники правоохранительных органов в Петербурге задержали женщину по делу о передаче денег боевикам из запрещенной в РФ организации «Исламское государство». Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, 39-летней уроженке Узбекистана уже предъявлено обвинение.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") в отношении гражданки Узбекистана 1979 года рождения. В настоящее время ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", — сказали в пресс-службе.
По версии следствия, обвиняемая в период с июня 2016 года по октябрь прошлого года, находясь в Петербурге, получала от террористов деньги для финансирования группировки. Эти средства женщина переводила со своего личного банковского счета в Турцию. Всего обвиняемая отправила около 1 млн рублей.
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