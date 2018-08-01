В Петербурге задержали иностранку, которая перевела террористам более 1 млн рублей

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности") в отношении гражданки Узбекистана 1979 года рождения. В настоящее время ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения", — сказали в пресс-службе.