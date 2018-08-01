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Магаданские тюремщики получили срок
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Тюремщики получили срок из-за сошедшего с ума заключенного 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: ТАСС
Суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии Магаданской области, которые бездействовали, когда 13 заключенных издевались над осужденным. Об этом в среду, 1 августа, сообщила пресс-служба регионального управления СК.
Подсудимых признали виновными в халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью потерпевшего, и приговорили к срокам от 1,5 до 2,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Также суд лишил их права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в государственных органах.
По данным СК, группа из 13 осужденных во время отбывания наказания в магаданской колонии совершила ряд тяжких и особо тяжких преступлений в отношении заключенного, в результате у него возникло и развилось психическое расстройство. Находясь в состоянии сильнейшего стресса, потерпевший предпринял попытку самоубийства.
В августе 2017 года 13 заключенных были осуждены за издевательства на сроки от 6 до 15 лет.
Суд установил, что издевательства над заключенным совершались в период с 16 декабря 2015 года по 3 января 2016 года при полном бездействии трех должностных лиц магаданской колонии, которые достоверно знали о реальной угрозе жизни и здоровью потерпевшего. Они не предприняли мер по пресечению преступных действий и не обеспечили безопасность осужденного.
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