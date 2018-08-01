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Следователи Якутии прекратили расследование убийства пяти человек
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Следователи Якутии прекратили расследование убийства пяти человек 

ТАСС 1 час назад
Фото: News.ru
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Следователи Якутии прекратили расследование дела об убийстве пяти человек, совершенном в мае 2018 года в одном из сел Хангаласского района. Соответствующая информация была размещена в среду на сайте следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).
"Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего) по факту обнаружения шести тел в селе Булгунняхтах Хангаласского района.
На основании собранных документов, расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого", — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 65-летний житель села, вооруженный ружьем «Вепрь-12», на почве личных неприязненных отношений произвел два выстрела в 34-летнюю соседку, ее 10-летнего сына и 59-летнего соседа. После этого мужчина вошел в дом других соседей и застрелил находившихся там 67-летнего мужчину и его 38-летнего сына. Вернувшись к себе домой, он покончил жизнь самоубийством.
По информации следователей, стрелявший страдал хроническим психическим расстройством. При этом нарушений при выдаче ему лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение гладкоствольного охотничьего оружия выявлено не было. Также установлено, что за полчаса до инцидента он разговаривал по телефону с соседкой, которая стала его первой жертвой, и угрожал ей расправой за разбросанный на его территории мусор.
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