Завершено расследование убийства в якутском селе из-за разбросанного мусора

По данным следствия, в мае этого года один из жителей села Булгунняхтах напал на односельчан. Жертвами стали пять человек: трое мужчин и женщина с десятилетним сыном. Потом стрелявший покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего». В доме, где были застрелены женщина с сыном, находилась еще и дочь убитой. Девочка успела спрятаться и осталась жива.

Следствием установлено, что 24 мая 65-летний вооруженный огнестрельным ружьем «Вепрь-12» житель села пришел в дом своих соседей и дважды выстрелил в 34-летнюю жительницу дома. На звук выстрелов, к дому подбежал 10-летний сын погибшей и их 59-летний сосед, которые стали следующими жертвами стрелка и скончались на месте происшествия.

Кроме того, в доме находилась 14-летняя дочь погибшей женщины, которая, услышав выстрелы, спряталась под кроватью в своей комнате, и стрелявший не увидел ее. Когда он вышел из дома, девочка позвонила знакомым и сообщила о случившемся. Также, по данным следствия, после этого мужчина вошел в дом других соседей, где убил 67-летнего мужчину и его 38-летнего сына. После чего он вернулся в свой дом и совершил самоубийство.

Дворецкая отмечает, что примерно за полчаса до расправы погибшая записала на диктофон своего мобильного телефона разговор с соседом, в котором тот грозил ей и ее детям физической расправой за разбросанный на его территории мусор. Женщина пригрозила жалобой к участковому уполномоченному, но не успела обратиться к сотруднику полиции. Кроме того, было установлено, что перед самоубийством мужчина звонил своей сестре и сообщил о конфликте с соседями и своем намерении покончить с собой.

В ходе предварительного расследования установлено, что мужчина страдал хроническим психическим расстройством, при этом на специализированном учете в медицинских учреждениях или правоохранительных органах не состоял, отметила Дворецкая. Следователи проверили законность выдачи мужчине лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение оружия, но нарушений не выявили. Мужчина прошел все этапы, необходимые для получения лицензии на оружие.

"Завершено расследование уголовного дела по признакам преступления «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего» по факту обнаружения шести тел в селе Булгунняхтах Хангаласского района… Собранными по уголовному делу доказательствами виновность мужчины в убийстве пяти человек доказана в полном объеме… На основании собранных документов расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого", — сказала Дворецкая.