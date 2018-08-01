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Полицейские разыскивают напавшего на красноярку насильника
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Полицейские разыскивают напавшего на красноярку насильника 

sibnovosti.ru 2 часа назад
Фото: sibnovosti.ru
Полицейские разыскивают мужчину, который напал на красноярку в Ленинском районе.
По информации ведомства, 13 июня в подъезде жилого дома неизвестный избил женщину, а затем изнасиловал. Он скрылся, а пострадавшая попала больницу с травмами различной степени тяжести. В медучреждении она впала в кому.
«Потерпевшая пришла в себя и начала давать показания», — пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело. Ведется розыск нападавшего.
В полиции добавили, что подозреваемого запечатлела камера наружного наблюдения. Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться в полицию по телефонам: 2-459-275, 8 902-990-87-14 и 02.
Фото: «Поиск пропавших детей»
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