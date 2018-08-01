Бездомного бывшего наркодилера поймали на краже в Приморье

Заявление в дежурную часть полиции города Артема поступило от местного жителя, который сообщил, что неизвестный проник в офисное помещение, расположенное на улице Пестеля.

В результате розыска по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 20-летнего мужчину без определенного места жительства. После чего мужчина был доставлен в отдел, где дал признательные показания.

По словам подозреваемого, похищенные деньги он успел потратить на личные нужды. А персональный компьютер был возвращен законному владельцу.

Следователем УМВД было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением».