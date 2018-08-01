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Бездомного бывшего наркодилера поймали на краже в Приморье
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Бездомного бывшего наркодилера поймали на краже в Приморье 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Полицейские задержали подозреваемого в краже мужчину вАртеме, сообщает PIRMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Заявление в дежурную часть полиции города Артема поступило от местного жителя, который сообщил, что неизвестный проник в офисное помещение, расположенное на улице Пестеля.
В результате розыска по подозрению в совершении преступления полицейские задержали 20-летнего мужчину без определенного места жительства. После чего мужчина был доставлен в отдел, где дал признательные показания.
По словам подозреваемого, похищенные деньги он успел потратить на личные нужды. А персональный компьютер был возвращен законному владельцу.
Следователем УМВД было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением».
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