Российская съемочная группа была похищена и допрошена перед убийством в ЦАР 

Об этом сообщают центральноафриканские СМИ со ссылкой на источники. Согласно этим данным, Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко похитили боевики мусульманской группировки «Селека». Кроме того, сегодня стало известно, что за день до гибели россияне были задержаны местной полицией за незаконную съемку. Об этом сообщило агентство «Интерфакс». По некоторым данным, нападение на группу сопровождалось грабежом. Однако мотивы преступления до сих пор неизвестны. В МИД России опровергли сообщения о том, что съемочная группа занималась в ЦАР расследованием деятельности частных военных компаний, в частности, снимала фильм о российских наемниках. По данным ведомства, журналисты приехали в республику в качестве туристов и имели при себе просроченные пресс-карты.