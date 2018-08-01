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Сотрудник полиции во Владивостоке за взятку отпустил задержанных иностранцев
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Сотрудник полиции во Владивостоке за взятку отпустил задержанных иностранцев 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: Vladnews.ru
Бывший сотрудник одного из территориальных отделов полиции Владивостока обвиняется по статье «Получение взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей» УК РФ. В октябре 2017 года бывший полицейский использовал свое служебное положение и за деньги согласился скрыть нарушение законодательства. Об этом сообщило РИА VladNews со ссылкой на пресс‐службу прокуратуры Приморского края.
Бывший сотрудник правоохранительных органов осенью 2017 года согласился на предложение знакомого мужчины, который выступил в роли посредника между полицейским и двумя иностранными гражданами. За взятку он отпустил из отделения полиции задержанных иностранных граждан. За противоправное действие полицейский получил от иностранцев через посредника семь тысяч рублей.
Материалы уголовного дела прокуроры передали в суд для рассмотрения по существу.
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