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Пьяный житель Приморья убил свою мать
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Пьяный житель Приморья убил свою мать 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступелние было совершено в марте этого года. Потерпевшая сделала замечание своему сыну по поводу его шумного поведения, в результате чего возникла ссора. Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил мать руками. После им были нанесены многочисленные удары ножом в голову, шею и по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Свидетелем убийства стала несовершеннолетняя дочь фигуранта. Девочка позвонила своей матери и сообщила,.
Суд признал подсудимого виновным,.
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