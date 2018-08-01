Пьяный житель Приморья убил свою мать 

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.
Преступелние было совершено в марте этого года. Потерпевшая сделала замечание своему сыну по поводу его шумного поведения, в результате чего возникла ссора. Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил мать руками. После им были нанесены многочисленные удары ножом в голову, шею и по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Свидетелем убийства стала несовершеннолетняя дочь фигуранта. Девочка позвонила своей матери и сообщила,.
Суд признал подсудимого виновным,.