Пьяный житель Приморья убил свою мать

, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края

Преступелние было совершено в марте этого года. Потерпевшая сделала замечание своему сыну по поводу его шумного поведения, в результате чего возникла ссора. Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сначала избил мать руками. После им были нанесены многочисленные удары ножом в голову, шею и по телу. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Свидетелем убийства стала несовершеннолетняя дочь фигуранта. Девочка позвонила своей матери и сообщила,.

Суд признал подсудимого виновным,.