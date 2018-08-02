Мужчину без гражданства обвиняют в убийстве школьницы под Белгородом

Информация о том, что в поселке Уразово Валуйского района девятилетняя школьница 30 июля в 15.30 мск «ушла в неизвестном направлении» появилась на сайте «Лиза Алерт» в 0.43 мск вторника. На поиски ребенка выехали правоохранители и волонтеры — всего около 50 человек. Тело ребенка было найдено в поселке днем 31 июля. СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего. Позднее стало известно, что мужчина без определенного места жительства задержан по подозрению в совершении преступления.

"Тридцатилетнему мужчине без гражданства предъявлено обвинение в совершении преступлений… «изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, убийство малолетней с целью скрыть другое преступление», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в ходе допроса обвиняемый полностью признал свою вину, в настоящее время он арестован.