Зверское убийство в Приморье: мужчина зарезал свою мать на глазах у дочери

Он получил 14 лет тюрьмы.

Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор гр-ну Г., который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в марте 2018 г. в ходе ссоры, возникшей из-за того, что потерпевшая сделала замечание своему сыну по поводу его шумного поведения.

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант сначала избил мать руками, а затем нанёс множество ударов ножом в голову, шею и по телу, от которых наступила смерть потерпевшей.

Все это происходило в присутствии несовершеннолетней дочери фигуранта, которая позвонила своей матери и сообщила, что «папа убивает бабушку».