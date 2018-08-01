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Зверское убийство в Приморье: мужчина зарезал свою мать на глазах у дочери
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Зверское убийство в Приморье: мужчина зарезал свою мать на глазах у дочери 

Prim.News 5 часов назад
Фото: Prim.News
Он получил 14 лет тюрьмы.
Находкинским городским судом вынесен обвинительный приговор гр-ну Г., который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в марте 2018 г. в ходе ссоры, возникшей из-за того, что потерпевшая сделала замечание своему сыну по поводу его шумного поведения.
Находившийся в состоянии алкогольного опьянения фигурант сначала избил мать руками, а затем нанёс множество ударов ножом в голову, шею и по телу, от которых наступила смерть потерпевшей.
Все это происходило в присутствии несовершеннолетней дочери фигуранта, которая позвонила своей матери и сообщила, что «папа убивает бабушку».
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
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