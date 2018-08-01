Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН

Московский гарнизонный суд арестовал двух офицеров управления «М» ФСБ

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров управления "М" ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из данных на сайте суда.

В карточках дел отмечается, что суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения Сергею Никитюку и Константину Стрыкову 13 июля. На сайте суда также указано, что мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее в газете "Коммерсант" вышел материал, в котором утверждается, что задержанные офицеры составляли рапорты, давшие движение масштабному расследованию во ФСИН . Среди прочего, исходя из их работы был арестован бывший замглавы ФСИН Сергей Коршунов. Издание также пишет, что офицеров обвиняют в участии в незаконной сделке по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком "На Остаповской". По данным газеты, свою вину в особо крупном мошенничестве они отрицают.

Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.