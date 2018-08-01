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Арестованы офицеры ФСБ, «кошмарившие» ФСИН
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Московский гарнизонный суд арестовал двух офицеров управления «М» ФСБ 

РИА Новости 12 минут назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров управления "М" ФСБ по делу о мошенничестве в особо крупном размере, следует из данных на сайте суда.
В карточках дел отмечается, что суд удовлетворил ходатайства следствия об избрании меры пресечения Сергею Никитюку и Константину Стрыкову 13 июля. На сайте суда также указано, что мужчин обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Ранее в газете "Коммерсант" вышел материал, в котором утверждается, что задержанные офицеры составляли рапорты, давшие движение масштабному расследованию во ФСИН. Среди прочего, исходя из их работы был арестован бывший замглавы ФСИН Сергей Коршунов. Издание также пишет, что офицеров обвиняют в участии в незаконной сделке по отчуждению 50% активов коммерческой структуры, владевшей небольшим строительным рынком "На Остаповской". По данным газеты, свою вину в особо крупном мошенничестве они отрицают.
Коршунов обвиняется по двум эпизодам по статье 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения), санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Следствие отмечает, что Коршунов, возглавлявший контрактную службу ФСИН, в 2015–2016 годах организовал заключение двух госконтрактов на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. Следствие считает, что в результате действий чиновника и его соучастников ведомству был причинен ущерб свыше 160 миллионов рублей.
По данным газеты "Коммерсант", летом 2016 года Коршунов и заместитель начальника управления тылового обеспечения службы Светлана Алексеева потребовали от Дюковой откат в 42 миллиона рублей. По словам последней, она передала только 1,5 миллиона рублей, которыми, как считает следствие, Алексеева и Коршунов "распорядились по своему усмотрению", отмечает издание.
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Комментарии26  Ещё 12 источников 
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