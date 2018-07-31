«Заминировавшему» мосты калининградцу грозит штраф в 500 тысяч рублей

Калининграде возбуждено уголовное дело против горожанина, позвонившего в экстренные службы с ложным сообщением о минировании двух эстакадных мостов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина в ночь на вторник сообщил по телефону 112 о том, что готовятся взрывы двух мостов в областном центре. При проверке взрывоопасных предметов обнаружено не было. «Шутника» нашли быстро и доставили в дежурную часть.

Полицейские дознаватели возбудили в отношении задержанного 53-летнего калининградца уголовное дело о заведомо ложном сообщении. Мужчине грозит штраф в 500 тысяч рублей либо до трёх лет ограничения свободы. Кроме того, он может быть отправлен на принудительные работы.