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Нижегородца осудили за попытку дать взятку полицейскому
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Нижегородца осудили за попытку дать взятку полицейскому 

Newsroom24 8 часов назад
Фото: Newsroom24
Суд Ленинского района на заседании 30 июля вынес приговор 51-летнему безработному нижегородцу, который обвинялся в даче взятки сотруднику полиции. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.
По данным следствия, преступление произошло днем 2 мая 2018 года в отделе полиции на станции метро «Заречная», куда мужчина был доставлен за появление в пьяном виде в общественном месте. Здесь задержанный предложил полицейскому за 400 рублей его отпустить.
Итогом стало возбуждение уголовного дела в отношении задержанного. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Напомним также, что 48-летнего нижегородца осудят за взятку сотруднику ГИБДД.
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