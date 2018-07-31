Нижегородца осудили за попытку дать взятку полицейскому

Суд Ленинского района на заседании 30 июля вынес приговор 51-летнему безработному нижегородцу, который обвинялся в даче взятки сотруднику полиции. Об этом корреспонденту агентства Newsroom24 сообщили в прокуратуре Ленинского района.

По данным следствия, преступление произошло днем 2 мая 2018 года в отделе полиции на станции метро «Заречная», куда мужчина был доставлен за появление в пьяном виде в общественном месте. Здесь задержанный предложил полицейскому за 400 рублей его отпустить.

Итогом стало возбуждение уголовного дела в отношении задержанного. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.